13 millions $ d'Ottawa pour commémorer les femmes autochtones disparues et assassinées

Le gouvernement fédéral a annoncé, lundi à Winnipeg, le financement d’une centaine de projets pour commémorer publiquement les femmes autochtones disparues et assassinées. Les initiatives communautaires d’un bout à l’autre du pays seront financées à la hauteur de 13 millions $.

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Maryam Monsef, explique que ce financement provient du Fonds de commémoration créé en réponse au rapport provisoire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées publié en 2017.

Notre gouvernement est à l'écoute des personnes survivantes et des familles touchées par cette violence , dit-elle.

Elles nous ont dit que, pour avancer vraiment, il fallait d'abord prendre le temps de se souvenir collectivement de celles qui sont mortes ou qui ont été portées disparues , ajoute la ministre.

Des images de femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Photo : Radio-Canada

Le ministère a confié la tâche de sélectionner les initiatives financées à des comités autochtones composés de personnes touchées par la question, dont des membres de familles dont une proche est disparue ou morte, des représentants communautaires, des artistes et des groupes de défense locaux.

Les projets sélectionnés comprennent des installations artistiques, des monuments, des productions cinématographiques, tous destinés à raconter les histoires de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées.

La commission d'enquête a déposé son rapport final le 3 juin 2019. Le gouvernement du Canada prépare maintenant un plan d'action national contre la violence envers les femmes et les filles autochtones.