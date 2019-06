17 millions de dollars pour le Port de Belledune

Les fonds octroyés serviront à augmenter la capacité du Port de Belledune afin d'acheminer les marchandises canadiennes vers les marchés étrangers.

Le député Serge Cormier, au nom du ministre Marc Garneau, en a fait l'annonce de cet investissement lundi.

Ces améliorations au Port de Belledune augmenteront les possibilités de transport de la collectivité, aideront les entreprises à acheminer plus de marchandises aux marchés et créeront de bons emplois , indique Serge Cormier.

Serge Cormier, député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst Photo : Radio-Canada / René Landry

Accueillir de plus gros bateaux

Dans le cadre de ce projet, l'étendue entre les terminaux numéro trois et numéro quatre sera remplie, de façon à créer une plus grande longueur de poste d'amarrage. L'objectif : accueillir plus de bateaux et, surtout, de plus gros navires.

Plus d'espace sera aussi créé afin d'entreposer de la marchandise à l'une des extrémités du port.

Le gouvernement croit que ce projet créera environ 340 emplois dans la région lors de la période de construction. Par après, on espère que l'investissement contribue à augmenter le tonnage qui transite par Belledune, pour aider le port à mieux se positionner sur les marchés mondiaux.

Une lancée économique

Le gouvernement fédéral justifie son investissement en expliquant que le port est sur une lancée depuis quelques années. En 2018, il a connu une année record sur le plan financier avec des profits qui frôlaient les trois millions de dollars.

Selon le député Serge Cormier, le port de Belledune représente même la pierre angulaire du développement économique du nord-est de la province.

Si on n'a pas le port de Belledune, l'économie du nord du Nouveau-Brunswick dans son ensemble ne pourra jamais se développer à son plein potentiel . Il y a plusieurs compagnies qui gravitent autour du port. Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

L'octroi est le résultat du Fonds national des corridors commerciaux, qui finance des projets sur l'ensemble du pays. Ceux-ci doivent suivre certains critères, dont démontrer qu'ils influencent positivement la performance du réseau de transport afin d'accroître le volume des marchandises exportées au Canada et vers l'international.

Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés, qui stimuleront la croissance économique [...] et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces , dit le ministre Garneau.

Avec les informations de François Vigneault