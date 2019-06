Le Belvédère Saint-Boniface est ouvert… officiellement

S’il est possible de se promener sur la nouvelle promenade Taché depuis janvier, les bailleurs de fonds de ce projet ont choisi le mois de juin pour officialiser l'ouverture.

Le Belvédère est un projet tripartite qui émane de la Ville de Winnipeg et qui a reçu des fonds du gouvernement du Canada et de Winnipeg Foundation.

Selon la présidente du Conseil d’administration de Winnipeg Foundation, Doneta Brotchie, la cérémonie s’est faite tard en raison des nombreux intervenants du projet.

C’est toujours mieux de faire la cérémonie d’ouverture en été quand il fait beau , relativise-t-elle.

Le conseiller municipal pour Saint-Boniface, Mathieu Allard, est ravi du résultat.

Il y a encore des petites choses cosmétiques qui doivent être faites, mais on voit aujourd’hui que le projet est substantiellement complété , se félicite-t-il.

L'initiative du projet par la Ville de Winnipeg a démarré en 2012, tout d’abord pour améliorer et renforcer la promenade Taché qui fait également partie de la digue primaire de Winnipeg.

De nombreuses personnes s'étaient déplacées pour assister à la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Avec près de 10 millions de dollars investis, Mathieu Allard rappelle que le Belvédère , la partie visible du projet, n’aurait pas été possible sans les partenaires du projet.

C’est un projet d’infrastructure de la Ville de Winnipeg, mais on voit combien c’est beau quand on a une contribution du secteur privé et du gouvernement fédéral , souligne-t-il.

De son côté Doneta Brotchie explique que Winnipeg Foundation a choisi d’investir dans ce nouveau sentier pédestre parce qu'il répond à la mission de la fondation d’aider à l'amélioration de la ville.

On a développé une stratégie pour les espaces verts, il y a quelques années, afin d'améliorer notre ville en utilisant d’une meilleure façon ces espaces. Le belvédère améliore l’expérience des piétons sur Taché afin de créer une boucle ininterrompue jusqu'à la Fourche , précise-t-elle.

Pour le conseiller pour Saint-Boniface, la nouvelle promenade sera un attrait pour tous.