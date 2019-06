La nouvelle passerelle piétonne qui enjambe le canal Rideau ouvrira plus tôt que prévu

Le conseiller Shawn Menard a affirmé dans une publication Twitter, lundi, que la passerelle piétonne Flora, qui relie la rue Clegg dans le Vieil Ottawa-Est à la 5e avenue dans le Glebe, pourrait être inaugurée dès vendredi.

La construction du projet de 21 millions de dollars a commencé à l’automne 2017 et devait s’échelonner sur deux ans. L'ouverture de la passerelle était prévue cet automne. Des travaux d'aménagement paysager restent à faire, mais la structure elle-même est terminée.

Sans confirmer le contenu du message Twitter du conseiller Menard, la gestionnaire, construction et design de la Ville d'Ottawa, Carina Duclos, a indiqué par courriel qu' une déclaration officielle relative à l’ouverture du pont sera faite dans les prochains jours .

À la mémoire de Flora MacDonald

Le nom de la passerelle honore la mémoire de la politicienne Flora MacDonald, la première femme secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada. Elle fut députée de 1972 à 1988.

Il s'agit de la seconde passerelle piétonne située dans les quartiers centraux d’Ottawa construite au cours des quatre dernières années.

La passerelle Adàwe, qui enjambe la rivière Rideau plus à l’est, est empruntée par les piétons et les cyclistes depuis décembre 2015. Elle relie la rue Somerset Est, dans le quartier Côte-de-Sable, et la rue Donald, aux limites des secteurs de Vanier et d'Overbrook.

Plus près du centre-ville, la passerelle piétonne Corktown sur le canal Rideau, entre l’avenue Somerset Ouest et l’Université d’Ottawa, est quant à elle accessible depuis 2006.

Avec les informations de CBC et d'Emmanuelle de Mer