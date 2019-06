Jean-Pierre Ferland fête ses 85 ans

En février, lors d’une entrevue avec Catherine Perrin, le chanteur disait ne pas avoir peur de la mort : « J’ai réussi ma vie. Je suis devenu meilleur que ce dont j’étais fait pour. »

Après avoir fait ses adieux à la scène il y a quelques années, l’artiste a changé d’idée. Il est remonté sur scène. L’hiver dernier, il a lancé un album et une tournée, Toutes les femmes de ma vie. Il a offert plusieurs spectacles en compagnie des chanteuses Isabelle Boulay, Luce Dufault, Laurence Jalbert, Florence K, Yama Laurent, Julie Anne Saumur, Mélissa Bédard, Diane Tell et Nanette Workman. Il sera notamment à Trois-Rivières le 30 août prochain.

Une enfance montréalaise

Né à Montréal le 24 juin 1934, Jean-Pierre Ferland a enregistré ses premières chansons en 1958. D’ailleurs, le lieu où il a grandi, le garage de son père, avenue du Mont-Royal, est devenu l'espace public Fleurs-de-Macadam en l’honneur de la pièce de 1962 écrite et interprétée par l'artiste montréalais.

Jean-Pierre Ferland sur scène Photo : Hardiesse Productions

Lors de l’émission de Michel Barrette Viens-tu faire un tour?, Jean-Pierre Ferland est retourné sur les lieux de son enfance avec trois de ses frères. Il a aussi raconté ses souvenirs au parc Laurier.