Le maire de Saskatoon Charlie Clark et son programme ne font pas l’unanimité

En prévision des prochaines élections municipales de 2020, 63 % des habitants de Saskatoon seraient favorables à l’idée de changer de maire, selon un sondage mené par la firme Angus Reid et commandé par 306 Media & Communications.

Beaucoup d’entres eux ont aussi déclaré ne pas se soucier du programme du maire actuel, Charlie Clark, alors que 60 % des répondants se disent opposés ou très opposés à celui-ci.

Même s’il est encore tôt et qu’il reste beaucoup de chemin à faire avant les prochaines élections, ces résultats sont plutôt clairs : de nombreux habitants de Saskatoon ne sont pas satisfaits du maire Charlie Clark et de son programme , affirme le fondateur et directeur de 306 Media & Communications, Dale Richardson.

Ce dernier estime que Rob Norris, un candidat potentiel au poste de maire de Saskatoon, aurait de fortes chances de vaincre le maire sortant s’il décidait de se présenter.

Au total, 54 % des répondants ont aussi mentionné qu’ils voteraient pour Rob Norris si les élections avaient lieu aujourd’hui. Toutefois, Charlie Clark se retrouvait en tête lorsqu’un troisième candidat comme l’ancien maire, Don Atchison, était ajouté hypothétiquement aux choix.