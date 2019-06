Les casinos Caesars achetés par Eldorado

L’acquisition place environ 60 casinos et centres de villégiature dans 16 États sous un seul nom, l’une des plus grandes entreprises de jeu et de divertissement aux États-Unis. Un casino Caesars a aussi pignon sur rue à Windsor, en Ontario.

Une grève de 60 jours a d'ailleurs paralysé le casino canadien pendant de 60 jours l'année dernière.

La façade d'une des entrées du casino Caesars à Windsor. Photo : Radio-Canada / Chris Ensing/CBC

Nous disposerons d’une [...] marque de jeux et de divertissements emblématiques, ainsi que d’alliances stratégiques précieuses avec des leaders de l’industrie des paris sportifs et des jeux en ligne , a déclaré Tom Reeg, PDG d’Eldorado, dans un communiqué de presse.

L’entreprise conservera le nom Caesars et sera dirigée par le président d’Eldorado, Gary Carano. Elle sera basée au Nevada, comme la compagnie Eldorado, et bénéficiera d’une présence corporative significative à Las Vegas, où est basé Caesars.

Caesars, qui exploite plus de 35 casinos aux États-Unis, est sorti de la protection de la loi sur les faillites à la fin de 2017, mais était resté en difficulté depuis.

La transaction Eldorado-Caesars devrait être conclue au cours du premier semestre de l’an prochain si elle est approuvée par les organismes de réglementation des jeux et les actionnaires.

Les actions de Caesars ont bondi de 12,2 % avant l’ouverture du marché lundi, tandis que les actions d’Eldorado ont chuté de 6,6 %.