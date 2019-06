Une clinique sans rendez-vous ferme ses portes dans la vallée d'Annapolis

Une clinique privée sans rendez-vous de New Minas, en Nouvelle-Écosse, fermera ses portes à la fin du mois. Il s’agit de la plus récente d’une série de fermetures de bureaux de médecins dans la vallée d’Annapolis.

Le docteur Yuri Canete et sa femme Ann ont décliné les demandes d’entrevues, mais ont confirmé que la clinique sera fermée le 1er juillet. Ils quittent la province pour se rapprocher de leurs enfants.

Le Dr Canete est le dernier de plusieurs médecins à mettre fin à leur pratique dans la vallée d’Annapolis. La plupart d’entre eux ont pris leur retraite.

Inquiétudes de résidents

De nombreux résidents de la région se questionnent maintenant sur leur accès à des soins de santé primaires.

Cherise Dupuis, une mère de deux enfants de Coldbrook, est déçue de la fermeture de la clinique de New Minas. Quand on y va, c’est rapide. On n’a pas à attendre, généralement, ça prend cinq minutes , dit-elle.

Cherise Dupuis a un médecin de famille à Wolfville, mais elle dit que l’attente peut être de quelques semaines. Elle se fie souvent à la clinique sans rendez-vous pour les soins de santé de ses enfants.

Il n’y a pas beaucoup d’options dans la vallée d’Annapolis , dit-elle. Beaucoup de gens de la région n’ont pas de médecin de famille et se rendent à l’urgence des hôpitaux pour les moindres problèmes.

Amanda Pace, mère de trois enfants de Gaspereau Mountain, n’a pas de médecin de famille. On est inscrits à la liste d’attente provinciale depuis longtemps et on attend toujours un appel , indique-t-elle.

À part les urgences, la clinique sans rendez-vous de New Minas a été le principal fournisseur de soins de santé pour sa famille depuis plusieurs années. Elle a remarqué cependant que la clinique était de plus en plus achalandée.

Options

La clinique sans rendez-vous la plus proche se trouve à Wolfville, à huit kilomètres. Amanda Pace a entendu dire que cette clinique est elle aussi de plus en plus occupée. Elle croit que la pénurie de médecins explique cet achalandage accru.

Certaines villes n’ont même pas de clinique sans rendez-vous. Nous étions chanceux d’avoir accès à un médecin , dit-elle. Et maintenant, nous n’en avons plus. Il [le Dr Canete] est un médecin extraordinaire. Il va nous manquer.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse n’a pas l’intention de chercher un remplaçant pour Yuri Canete, puisque sa clinique est privée.

Avec les informations de Brooklyn Currie, de CBC