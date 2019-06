Mostra de Venise : la cinéaste argentine Lucrecia Martel présidera le jury

Originaire de Salta, dans le nord de l'Argentine, Lucrecia Martel, 52 ans, a réalisé quatre longs métrages, La ciénaga (2001), La nina santa (La fille sainte, 2003), La mujer sin cabeza (La fille sans tête, 2008) – ces deux derniers présentés en compétition officielle à Cannes – et Zama (2017).

C'est un honneur, une responsabilité et un plaisir de participer à cette célébration du cinéma, de l'immense désir de l'humanité de se comprendre elle-même , a déclaré la réalisatrice par voie de communiqué.

Quatre longs métrages et une poignée de courts métrages, en un peu moins de 20 ans, ont fait de Lucrecia Martel la plus importante réalisatrice latino-américaine et l'une des plus grandes au monde , a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera.

Dans ses films, l'originalité de sa recherche stylistique et la rigueur de sa mise en scène sont au service d'une vision du monde sans compromis, dédiée à l'exploration des mystères de la sexualité féminine, des dynamiques de groupe et de classe , a-t-il ajouté.

Le jury présidé par Lucrecia Martel sera composé de neuf personnalités issues du monde du cinéma et de la culture, et remettra huit prix le 7 septembre, dont le célèbre Lion d'or.