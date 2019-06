Une Fête nationale réussie au centre-ville de Sherbrooke

On est extrêmement content et heureux du déroulement des activités et de la réponse de la population, les gens sont venus en grand nombre. Les spectacles ont été très appréciés , se réjouit la directrice générale et artistique d’Animation Centre-ville Sherbrooke et du Théâtre Granada, Suzanne-Marie Landry.

Deux scènes installées sur la rue Frontenac et Wellington Nord ont accueilli une série d’artistes dont Bleu Jeans Bleu, Alain François, Jérôme 50 et Frank Custeau.

Par les années passées, la Fête nationale avait lieu au parc Jacques-Cartier. L’organisation estime le site du centre-ville comporte des avantages notables. Les gens peuvent aussi aller manger dans les restos, prendre un verre dans les bars. C’est plus facile d’accès , poursuit Suzanne-Marie Landry.

Pour l'occasion, les rues Frontenac et Wellington Nord ont été fermées.

On aimerait bien répéter l’expérience, l’avenir nous le dira. On a plein d’idées!

En Estrie, la grande fête régionale a eu lieu à Coaticook avec un spectacle du groupe Kaïn.