Immeuble effondré au Cambodge : deux survivants miraculeusement retrouvés

Les deux hommes ont été extraits d'un amas de béton et de tiges métalliques, mis sous oxygène et évacués vers des ambulances. Au même moment, trois nouveaux corps ont été sortis des décombres.

Le premier ministre Hun Sen, déjà venu sur le site à Sihanoukville dans la nuit de dimanche à lundi, venait tout juste d'y revenir lundi peu après que les appels des deux hommes avaient été repérés par les secouristes.

Nous ne nous attendons pas à retrouver le moindre survivant , avait déclaré quelques heures plus tôt un responsable de l'armée chargé des secours sur le site du drame, d'où depuis samedi seuls des corps sans vie avaient pu être extraits.

Lors de sa visite nocturne, le premier ministre avait annoncé des inspections sur tous les sites de construction de Sihanoukville, un secteur en surchauffe tiré par les investisseurs chinois dans cette cité portuaire et touristique en plein essor.

Au Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie, les accidents sur les chantiers de construction sont courants. Mais devant l'ampleur du drame, le gouverneur de la province, Yun Min, a démissionné lundi, invoquant une erreur de gestion , selon une publication sur la page Facebook du premier ministre Hun Sen.

Influence chinoise dans le secteur immobilier

Le bâtiment effondré appartenait à un groupe chinois. Les investissements chinois se multiplient ces dernières années et des dizaines de casinos et immeubles de logement ont poussé à Sihanoukville grâce à cet afflux de capitaux.

Sur un peu plus de 100 000 habitants, Sihanoukville compte aujourd'hui un tiers de Chinois.

Au total, 24 ouvriers du chantier, blessés dans l'effondrement alors qu'ils dormaient sur le chantier, ont pu être secourus.

Près d'une dizaine de personnes restent encore portées disparues.

Les proches des disparus attendaient dans un hôpital voisin d'avoir des nouvelles. J'ai perdu mon mari et mon neveu , témoigne Khim Pov, 47 ans, veillant son fils, blessé, qui a pu se faufiler hors des décombres.

Quatre personnes ont été arrêtées à la suite de l'écroulement de l'immeuble, dont son propriétaire chinois et le directeur de l'entreprise de construction.

Plus d'un millier de personnes, dont des militaires, des policiers et du personnel médical, ont été déployées. Une enquête a été ouverte et la piste de la négligence est privilégiée.