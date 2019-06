Une femme de Saskatoon atteinte de la fibrose kystique fait l’ascension du Machu Picchu

Au cours des dernières années, Mme McKay n’a pas été épargnée par les problèmes de santé. On a diagnostiqué la fibrose kystique chez elle il y a trois ans, et elle doit aussi composer quotidiennement avec des problèmes aux reins ainsi que le diabète.

Selon elle, c’est ce qui a rendu cette aventure au Pérou encore plus spéciale.

À un certain moment, j’imagine que les problèmes de santé risquent de me rattraper, mais pour le moment, je suis suffisamment en santé , indique-t-elle.

La fibrose kystique en bref

La fibrose kystique est une maladie qui pousse le corps à produire une sorte de mucus épais et collant qui se colle aux parois de certains organes, généralement les poumons, les empêchant ainsi de fonctionner adéquatement. La maladie, qui peut entraîner des problèmes de développement et respiratoires peut aussi donner lieu à des complications liées à l'usage des antibiotiques nécessaires pour atténuer ses effets, et mener à la mort. Il n'existe aucun traitement à la fibrose kystique.

Source : Fibrose Kystique Canada