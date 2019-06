Une maison faite de 612 000 bouteilles en plastique recyclé

Il leur a fallu 10 mois et l’appui d’une petite équipe pour dessiner et assembler une maison spacieuse au bord de la mer, à Meteghan River, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Elle est presque entièrement construite avec des matériaux recyclés.

Cette maison-ci, on a utilisé 612 000 bouteilles. [C’est] à peu près 10 200 sacs de déchets , précise l’entrepreneur David Saulnier.

Environ 612 000 bouteilles en plastique de cette taille ont été recyclées en matériau pour construire la maison, explique l'entrepreneur David Saulnier. Photo : Radio-Canada

David Saulnier et son associé Joel German ont lancé l'entreprise J. D. Composites. Ils ont parié qu'un composite de plastique recyclé peut être solide, léger, étanche, durable, et résistant à la moisissure et aux vents les plus intenses.

On a fait tester les panneaux en Ontario pour [la résistance aux ouragans] et c’était à peu près 326 [km] à l'heure , affirme David Saulnier.

Le prix de cette maison est similaire aux autres sur le marché, mais le plastique étant un bon isolant, M. Saulnier croit que les futurs propriétaires feront des économies en chauffage.

Les panneaux faits de bouteilles en plastique recyclé est léger et résistant. Les entrepreneurs ont ainsi pu construire une terrasse sur le toit de leur maison. Photo : Radio-Canada

Et comme le plastique est solide et léger, les constructeurs ont pu faire quelques ajouts qui auraient été difficiles à réaliser avec des matériaux traditionnels, notamment une terrasse sur le toit.

De plus, l'assemblage de la maison est rapide. On était dix personnes pour mettre les murs. On a mis tous les murs dans une journée , souligne David Saulnier.

L'ancien centre de recyclage de Clare abrite l’atelier de David Saulnier et de Joel German.

Les panneaux deviennent très résistants une fois recouverts de fibre de verre, explique l'entrepreneur Joel German. Photo : Radio-Canada

L’entreprise est en train de faire breveter son invention. Il s’agit de panneaux faits de plastique recyclé. Ce matériau isolant est assez fragile au départ, mais une fois recouvert d'une mince couche de fibre de verre il est solide.

Ici, il y a à peu près 2 millions de bouteilles de plastique recyclé , indique Joel German en parlant du contenu de l’atelier.

Je suis content que tous ces déchets ici ne soient pas dans les dépotoirs ou dans l'océan. David Saulnier, copropriétaire de J. D. Composites

Les constructeurs veulent profiter de leur première maison avant de la louer ou de la mettre à vendre. Ils rêvent de créer un petit quartier de maisons faites de matériaux recyclés.

Avec les renseignements de Stéphanie Blanchet