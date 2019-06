L'armée canadienne dépassée par les crises climatiques, dit le chef d'état-major

Les Forces armées canadiennes sont poussées aux limites de leurs capacités en intervenant de plus en plus fréquemment lorsque des catastrophes naturelles frappent au pays, a prévenu le chef d’état-major Jonathan Vance.

Ce printemps, il a eu plus de soldats déployés au Canada – en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick pour des inondations et en Alberta pour des feux de forêt – qu’outre-mer.

En 2016, l’armée canadienne n’était intervenue que lors des feux de forêt à Fort McMurray, en Alberta. En comparaison, au cours des deux années subséquentes, elle a plutôt dû mobiliser ses troupes à six reprises pour venir en aide à des communautés locales.

Notre structure est probablement trop petite pour être capable de faire face à toutes ces missions. Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense canadienne

Le chef d’état-major ajoute que les militaires canadiens devraient être mieux formés pour faire face aux feux et aux inondations, des phénomènes qui sont de plus en plus fréquents au pays.

Le chef d'état-major de la Défense canadienne, Jonathan Vance Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Tu ne peux pas simplement aller combattre un incendie, tu as besoin d’un entraînement pour ça. Alors nous aurons besoin de certaines troupes prêtes et à disposition, bien entraînées pour être capables de venir en aide aux pompiers locaux , a indiqué le général Vance.

Ces déploiements de plus en plus fréquents représentent également une pression de plus sur les militaires et leur vie familiale, explique le général.

Lorsqu’on pense à l’année moyenne dans la vie d’un militaire, il peut être en déploiement à l’étranger six mois puis revenir au pays, explique-t-il. Mais maintenant, il peut être à nouveau appelé pendant cette période à la maison pour intervenir lors d’une crise climatique.

Des soldats canadiens dans les rues inondées de Gatineau, en 2017 Photo : Reuters / Chris Wattie

Se préparer à la fonte de l'Arctique

Autre élément qui accentuera la pression sur les Forces canadiennes : la fonte accélérée des glaciers dans l’Arctique.

La libération de voies navigables des glaces augmentera le trafic maritime dans le Grand Nord, amenant inévitablement son lot de missions de recherche et de secours en mer.

Si des bateaux naviguent dans cette région et s’échouent, c’est une urgence qui nécessite une intervention immédiate sans quoi des gens peuvent être blessés ou peuvent mourir , explique le général.

Jonathan Vance ajoute que les Forces armées canadiennes se préparent déjà pour ces changements dans le nord, notamment avec de nouveaux navires de patrouille pour l’Arctique censés bonifier leur présence dans la région.