Où reste-t-il du saumon sauvage en Atlantique?

C’est une carte thématique qui raconte l’histoire du saumon sauvage, affirme le directeur des communications de la Fédération, Neville Crabbe.

La couleur de chaque rivière figurant sur la carte illustre l’état de conservation du saumon. Par exemple, plusieurs rivières de la Nouvelle-Angleterre sont en noir, ce qui indique que le saumon ne fréquente plus ces habitats perturbés par des activités industrielles, explique M. Crabbe.

Dans le cas des rivières en brun, le stock de saumon se maintient artificiellement grâce à des écloseries.

La couleur des rivières figurant sur la nouvelle carte donne de l'information sur l'état du stock de saumons sauvages. Photo : Fédération du saumon atlantique

Les rivières du Nouveau-Brunswick sont un peu plus colorées, mais on en distingue en noir. D'autres sont en brun et rouge, ce qui indique qu’elles sont à risque, souligne M. Crabbe.

Plus au nord, au Labrador, les rivières dont le statut est toujours inconnu sont en mauve. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe dans une grande partie de l’Amérique du Nord pour le saumon de l’Atlantique , reconnaît Neville Crabbe.

La carte couvre toute la région comprise de la baie d’Ungava au Québec jusqu’à la rivière Hudson à New York. Il a fallu plus de six mois de travail pour mettre à jour la version précédente qui remonte à 1978.

La carte donne des renseignements sur l'état de centaines de rivière à saumon de tout l'est de l'Amérique du Nord. Photo : Fédération du saumon atlantique

Les données ayant servi à codifier les rivières proviennent de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord, des agences du gouvernement des États-Unis, du ministère des Pêches et des Océans du Canada et de la Fédération du saumon atlantique.

La Fédération prépare maintenant une version numérique et interactive de la carte qu’elle affichera sur son site Internet. Entre-temps, les gens peuvent lui demander un exemplaire de la carte par courriel à l’adresse suivante: savesalmon@asf.ca.