L'exposition HempFest : tout apprendre sur le cannabis

Lors de l’exposition HempFest au centre événementiel Prairieland Park de Saskatoon ce week-end, les amateurs de cannabis et de chanvre ont pu découvrir une grande gamme de produits sous un même toit.

Sacha Hockenhull est un des organisateurs de l’événement. Il souligne qu’un des objectifs était d'offrir un endroit où les amateurs et les connaisseurs aguerris peuvent en apprendre davantage sur la marijuana.

« Nous avons une scène pour des conférenciers [...] qui offrent des réponses à toutes sortes de questions, » souligne-t-il.

Par exemple, une avocate de la défense était sur place pour informer les consommateurs de cannabis sur leurs droits. Un spécialiste était aussi au rendez-vous pour décrire comment ces produits sont testés dans un laboratoire pour assurer qu’il n’y a ni moisissure ni contaminants.

Le chanvre : une industrie en pleine évolution

Bill Vasilakakos est un maître producteur chez BOAZ Pharmaceuticals, une compagnie de cannabis thérapeutique et un des conférenciers.

Selon lui, le chanvre, une plante de la famille des cannabacées, est de plus en plus populaire au pays. Elle est utilisée dans les vêtements, le papier, l’isolation des maisons et même dans des produits de beauté.

Le chanvre peut produire beaucoup d’huile CBD qui est en grosse demande. Bill Vasilakakos, maître producteur chez BOAZ Pharmaceuticals

Il explique aussi que la robustesse de cette plante la rend plus facile à cultiver au Canada, que ce soit de façon industrielle ou dans une cour.

Selon un rapport du gouvernement de la Saskatchewan, la province est un des leaders dans l’industrie du chanvre au pays.