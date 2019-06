Un Réginois aborde la santé mentale par le vélo

Quelque 200 personnes y ont participé, dont Kelly Chimila qui a fait du vélo longtemps pour éviter ce qu’il appelle son cerveau « bruyant ».

Cependant, en pratiquant beaucoup ce sport, il s’est rendu compte qu’il évitait sa famille et ses amis et que « quelque chose n’allait pas ». « C’est bien de faire du vélo, raconte-t-il, c’est bon pour la santé, mais au bout d’un moment ça a pris le contrôle de ma vie ».

Ce n’est qu’après avoir consulté son médecin et un psychologue qu’il a pu améliorer sa santé mentale et ainsi mieux calmer ses pensées.

Un défi

Certaines journées demeurent tout de même un défi, dit Kelly Chimilar. Il espère cependant par qu'avec cette randonnée il a pu aider d'autres à se rendre compte qu’ils peuvent parler de leur santé mentale.

« Ce n’est pas comme un bras cassé et que vous pouvez voir le plâtre. Personne ne remarque un cerveau détraqué, raconte-t-il. [Cette randonnée] m’a permis de me sentir plus à l’aise et de partager mon histoire avec des gens. »

Roulez au grand jour en est à sa septième édition. Dix mille cyclistes y participaient au Canada dans l’espoir de récolter 2 millions de dollars destinés à l’Association canadienne pour la santé mentale.