Une fête nationale au rythme des saisons et des traditions

Des milliers de Québécois sont sur les plaines d’Abraham pour célébrer la fête nationale, à Québec. Plus d’une vingtaine d’artistes prennent part au spectacle.

Un monde de traditions est le thème des célébrations. La soirée a débuté avec la rappeuse Sarahmée dès 19 h 30.

J’ai très hâte de commencer , a-t-elle lancé quelques minutes avant l’ouverture de la soirée.

Elle promettait des duos assez étonnants . Des matchs assez intéressants, les gens ne s’attendent pas à ce qui va se passer, a-t-elle ajouté.

La soirée est animée par Ariane Moffatt et Pierre Lapointe. Loud, Cœur de pirate, Yann Perreau, Martine St-Clair, Marc Dupré, France D’Amour, Alex Nevsky, Brigitte Boisjoli, Ludovick Bourgeois, Le Vent du Nord et Geneviève Jodoin sont parmi les invités du spectacle.

Il s'agit d'un spectacle qui saura marier la musique traditionnelle à la modernité, promet-on.

Pierre Lapointe et Ariane Moffatt durant une répétition, la veille de la fête nationale du Québec. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Le Réseau de transport de la capitale rappelle que l'autobus demeure la solution la plus fiable pour se rendre sur les plaines d'Abraham en toute sécurité.

Une tradition de saisons

Damien Robitaille, Debbie Lynch-White, Pierre-Yves Lord et Serge Fiori doivent présenter le discours patriotique, inspiré par les quatre saisons.

Ici, on a la chance de les vivre [les saisons] et de les redécouvrir à chaque fois. Alors, c’est notre unicité, c’est une particularité du Québec. Pierre-Yves Lord

Des spectateurs brandissent un drapeau du Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Petits et grands assistent au spectacle sur les plaines d'Abraham. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C’est un spectacle qui représente bien ce qu’on vit ici avec beaucoup d’intensité, c’est-à-dire les saisons du Québec , a souligné Pierre-Yves Lord

Debbie Lynch-White était fébrile, à quelques heures de sa performance. Il y a quelque chose dans la fête nationale qu’on fête depuis 185 ans, c’est une de nos grandes traditions et d’être là.

Debbie Lynch-White est par ailleurs la porte-parole de la fête nationale sélectionnée par le Mouvement national des Québécoises et des Québécois.

En plus des musiciens, chanteurs et auteurs, le public pourra vibrer au son de la musique des 18 musiciens, 6 choristes et 6 violoneux qui complètent la programmation.

Comme chaque année, le grand spectacle de la fête nationale sera diffusé en différé à la télévision de Télé-Québec le 23 juin.