Un garçon verse de l’essence sur un feu de camp et se brûle le visage

L’enfant a été brûlé au visage et aux mains vendredi soir, selon le service ambulancier Parkland intervenu sur les lieux. Il précise dans un communiqué ne pas savoir pourquoi la victime a agi de cette façon.

Le garçon est dans un état « bon et stable » à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon.

Le service ambulancier rappelle le besoin d’avoir un seau d’eau et une pelle à côté d’un feu de camp et d’apprendre aux enfants qu'il ne faut jamais alimenter un feu avec un combustible liquide. En cas de brûlure plus grosse que la paume d’une main, il est conseillé de voir un médecin.