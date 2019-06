Le chef conservateur Andrew Scheer en mode séduction

Il en a profité pour présenter sa candidate dans la circonscription de Louis-Hébert. Marie-Josée Guérette portera les couleurs du PCCParti conservateur du Canada lors des prochaines élections fédérales, prévues le 21 octobre prochains.

Elle a occupé divers postes au sein de différents ministères québécois, dont celui de sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a aussi occupé des postes de direction chez La Capitale groupe financier.

C’est une suite logique à mon parcours, j’ai œuvré très longtemps au niveau du gouvernement provincial. J’ai adoré prendre part à la confection de la politique publique , a-t-elle dit.

Andrew Scheer a précisé qu’il avait environ 40 % de candidates au Québec, un record pour son parti, a-t-il fait savoir.

C’est une candidate extraordinaire, elle me donne beaucoup de confiance en notre équipe , a souligné le chef de parti.

La candidate conservatrice de Louis-Hébert est Marie-Josée Guérette Photo : Radio-Canada

Précampagne

Le chef du parti conservateur multiplie les bains de foule en vue des prochaines élections. Il s'est aussi rendu en Beauce pour appuyer son candidat Richard Lehoux.

Scheer espère déloger Maxime Bernier, qui a été élu sous la bannière du PCCParti conservateur du Canada , mais qui a claqué la porte du parti pour créer le Parti populaire du Canada.

Richard Lehoux, un ancien président de la Fédération des municipalités du Québec, a l'appui de 23 maires beaucerons.

Certains d'entre eux ont carrément tourné le dos à Maxime Bernier, qui a l'intention d'abolir la gestion de l'offre sur les produits laitiers. C'est le cas du maire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Denis Dion.

Je ne sais pas trop où il s’en va M. Bernier. Il a été élu par des producteurs et là il a viré le dos aux producteurs. [...] On travaille avec l’avenir et on avance , a-t-il affirmé.

Le maire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Denis Dion Photo : Radio-Canada

Priorité troisième lien

Le conservateur espère faire des gains dans la région de Québec.

En mêlée de presse, il a de nouveau fait une profession de foi en faveur du projet de troisième lien entre Québec et Lévis.

Andrew Scheer répète depuis des mois que sa priorité est la construction d'un nouveau lien autoroutier pour la région de la Capitale-Nationale.