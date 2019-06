Sensibiliser les plaisanciers du lac Kénogami

Les plaisanciers ont été appelés à se sensibiliser aux bonnes pratiques dimanche avant leur départ au quai à l’éperlan.

Le lac Kénogami est une prise d'eau pour 120 000 résidences. On a quand même une bonne qualité d'eau et on veut la préserver.

Marc-André Deschênes, stagiaire à l’Organisme de bassin versant du Saguenay