Les citoyens de Chambly aux urnes pour tourner la page

Quoi qu’il arrive après le dépouillement, les électeurs assisteront à un changement d’époque à la tête de leur ville. L’ex-maire Denis Lavoie était en poste depuis 2005 avant de démissionner en avril dernier, pour des raisons de santé.

Trois candidats s’opposent. Alexandra Labbé, ancienne conseillère municipale de l’opposition Démocratie Chambly, Marcel Bouchard et Fodé Kerfalla Yansané, candidats indépendants. Aucun n’appartient à l’équipe du maire sortant : son parti a été dissous en avril dernier.

Deux districts sont aussi en jeu, le district 3 et le district 8. Une candidate issue du Mouvement citoyen de Chambly (MCC), collectif lancé en 2018 et qui dénonçait les comportements du dernier maire, se présente dans le district 8 sous l’étiquette Démocratie Chambly.

Les Chamblyens se rendent aux urnes après des derniers mois difficiles. Les comportements de leur ancien maire ont été exposés dans un reportage du magazine Enquête, montrant notamment des cas d’intimidation. Et après avoir observé des défaillances de gestion, la CMQ a fini par mettre la ville sous tutelle en février.

« On voudrait que ça change, pour le mieux... » Ce couple d’électeurs a suivi les multiples controverses du dernier mandat de l’ex-maire avec douleur et lassitude. Les différents citoyens de Chambly interrogés demandent tous la même chose, que le nouveau maire ou la nouvelle mairesse apporte de la transparence à la tête de la ville.

La ville était bien administrée. Il y a eu le cas spécifique du maire. Ça a terni notre image. On veut une meilleure transparence et une atmosphère un peu plus sérieuse à la tête de la ville que ce qui est paru dans les journaux.

Luc Morel, citoyen de Chambly