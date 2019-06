Montréal célèbre la fête nationale d'un bout à l'autre de l'île

Depuis midi, le site du parc Jean-Drapeau est ouvert au public et de nombreuses activités animent les gens présents jusqu’au grand spectacle de 21 h.

Pour accéder au site, il est recommandé de ne pas utiliser sa voiture et de prioriser le transport en commun ou le vélo. Plusieurs stations de Bixi sont installées au parc Jean-Drapeau, rappelle l’organisation.

En raison du fort achalandage, il n’est cependant pas possible de prendre le métro avec son vélo.

Piétons et cyclistes peuvent également emprunter l’une des navettes fluviales disponibles pour l’occasion. À noter qu’à l’achat d’un billet pour l’aller, le billet de retour est gratuit selon ce qu’on peut lire sur le site web de l’événement.

Des départs de navettes fluviales sont prévus au quai Jacques-Cartier, au port de plaisance de Longueuil et du débarcadère du parc Jean-Drapeau pour le retour. Photo : Capture d'écran - site web de la fête nationale du Québec à Montréal

Il est interdit d’apporter sur le site des boissons alcoolisées, des contenants en verre, des canettes, des glacières, des chaises pliantes et des animaux.

Tout Montréal en fête

Si l’événement majeur de la soirée se déroule au parc Jean-Drapeau, de nombreuses activités ont aussi lieu un peu partout à Montréal.

Les festivités ont d’ailleurs déjà commencé dans plusieurs quartiers, comme au parc Sir-Wilfrid-Laurier sur le Plateau Mont-Royal.

On fête l'endroit d'où on vient finalement. On fête les origines et les racines. On fête aussi pour faire la fête, par plaisir , explique Jérémie, un père de famille vivant dans le quartier.

De leur côté, Xavier Lambert et sa femme Sylvia vivent à Toronto, mais cette année ils célèbrent la Saint-Jean à Montréal.

C'est la première fois qu'on est ici pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est bien parce que nous on est une minorité à Toronto, là aujourd'hui on fait partie de la majorité. Xavier Lambert

De Montréal-Est à Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, des activités de quartiers sont prévues pour le 23 et le 24 juin.

Des feux d’artifice sont aussi prévus à Dollard-des-Ormeaux et à L’Île-Bizard ce soir.

Lundi soir au Centre de la nature à Laval, un grand spectacle animé par l'humoriste Neev mettra en vedette Marie-Mai, Paul Piché, Hubert Lenoir, Patrice Michaud, Loud, Guylaine Tanguay, Breen Leboeuf, Mara Tremblay, Fanny Bloom, King Abid, Ilam et Flavia Nasciment.

Les célébrations débuteront à 21 h.

Avec des informations de Diana Gonzales