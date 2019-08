En visite au Japon, Rénald Rémillard voit ses ados sous un oeil différent

Dans le cadre de cette série qui présentent des Manitobains en voyage, Rénald Rémillard raconte comment un voyage au Japon en famille a été pour sa femme Charlene Smelsky et lui une occasion de voir leurs trois enfants presque adultes sous un oeil différent. Et quelles sont les différences culturelles qui l’ont le plus intrigué.

« Nos enfants ont été habitués à voyager à différents endroits. Ils ont adoré le Japon; c’est leur meilleur voyage, ils veulent tous y retourner », raconte Rénald Rémillard en parlant de son fils Danäé, 22 ans, et de ses filles Imani et Zuri, qui ont 20 et 17 ans.

Propos recueillis par Sylviane Lanthier

C’est très facile de voyager au Japon, tout est bien indiqué et la question linguistique joue beaucoup moins que je pensais. Dans la plupart des endroits, les gens seront capables de parler anglais et si non, on se débrouille.

C’est aussi facile de se retrouver, de circuler avec les moyens de transport, c’est vraiment une société très moderne.

La gare de Tokyo est l'une des plus achalandées du pays. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il y a aussi des différences qui sont étonnantes, par exemple les dépanneurs 7 Eleven.

Les 7 Eleven, c’est japonais et pas américain au départ. Au Canada, on ne prendrait pas son petit-déjeuner dans un 7 Eleven mais au Japon, tout le monde y va pour chercher quelque chose à manger. Il y a de bons plats et toutes sortes de choses à manger. C’est hallucinant, comme Manitobain tu ne penserais jamais que tu ferais ça!

Des jeunes ouverts à la culture japonaise

Mon aîné, Danäé, est bon avec la technologie, il pouvait nous “naviguer” n’importe où. Bizarrement, ça simplifiait ma vie – il prenait les devants.

La ville de Tokyo au Japon. Photo : Getty Images

On se rend compte que le rapport de forces entre les adultes et les enfants varie selon les questions : si c’est financier, c’est nous qui décidons; si c’est technologique c’est lui qui mène!

Les enfants connaissaient davantage d’éléments du Japon que moi en raison du côté technologique, de l’imagerie japonaise liée aux Pokémon, aux bandes dessinées. Ils sont plus familiers avec ça, ça les intéresse. On voit qu’il y a une influence intéressante du Japon présente dans leur culture.

Danäé, Imani et Zuri Smelsky Rémillard lors de leur voyage au Japon en 2016. Photo : Rénald Rémillard

Ça nous a amenés à constater des différences générationnelles. C’est une culture qui les touche et qui leur est plus familière, à travers les jeux vidéos, les films, les BD, les dessins animés.

Pokémon, un univers emblématique de la culture japonaise. Photo : Video Game Hall of Fame

Charlene et moi on n’avait pas vécu ça, jeunes. Pour nous, les influences étaient davantage américaines. On se rend compte que la culture de nos enfants est un peu plus large.

Voyager avec des végétariens dans un pays qui ne vit pas le végétarisme

Dans ma famille, trois personnes sur cinq sont végétariennes; et ce sont de « vrais » végétariens, qui ne mangent pas de poisson, d’oeufs ou de poulet.

Au Japon, il y a beaucoup de produits de poisson utilisés dans les soupes et les mets. Pour des végétariens, c’est une contrainte assez importante, surtout hors des grands centres.

Nourriture japonaise. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Les applis pour les végétariens facilitent le voyage. Mais assez souvent, il fallait marcher ou prendre un métro pour trouver le resto végé. Ça nous a forcé à explorer des endroits où on ne serait pas nécessairement allés – mais ç’a aussi été une contrainte assez importante.

Les gens là-bas ne comprennent pas qu’on soit végétariens. Alors si c’est le cas ou si on a des restrictions alimentaires, il faut le prévoir.

Trois coups de coeur

C’est toujours plus difficile de voyager en groupe, mais dans notre cas nos intérêts sont convergents. On aime aller voir les choses historiques, les musées.

J’ai eu trois coups de coeur au Japon.

Le Mont Koya est un endroit spirituel. On est allés voir des temples bouddhistes, on a couché dans un genre de maison traditionnelle. On s’est levé à 5 heures du matin pour une cérémonie bouddhiste – j’ai adoré ça. Tu es dans la grande nature, c’est complètement différent. Il y avait un côté nature et spiritualité.

La famille participe à une cérémonie du thé. Photo : Rénald Rémillard

La nature est préservée, les gens sont tranquilles. Tu n’es pas pressé, tu peux prendre ton temps, tu savoures chaque moment – souvent, c’est ça les moments les plus beaux. Tu es dans le moment présent, tu n’as rien à faire, rien d’autre pour te distraire.

Les Smelsky Rémillard ont passé deux jours au mont Koya. Photo : Rénald Rémillard

On a passé deux jours là-bas.

Les parties les plus intéressantes en voyage, c’est quand tu es dépaysé, mais pas inconfortable.

Takayama, dans les alpes japonaises, est comme un village alpin assez paisible malgré les touristes. Les bâtiments sont construits différemment parce que c’est un climat plus froid, dans les montagnes. C’est incroyable, c’est vraiment joli.

Takayama, un des coups de coeur de Rénald Rémillard lors de son voyage au Japon avec sa famile. Photo : Rénald Rémillard

Le village est préservé, ça n’a pas été démoli durant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça ressemble davantage à un village historique, mais encore vivant et tranquille.

Ce n’est pas un parc touristique, les gens vivent là, et il y a de beaux jardins.

C’est un endroit qui permet de voir une différence, même à l’intérieur du Japon, entre les modes des vie traditionnels et les milieux urbains modernes. Les constructions ne sont pas pareilles dans les lieux plus froids, c’est quelque chose d’unique à mes yeux, je ne connaissais pas du tout.

Hiroshima et Nagasaki sont des incontournables. Hiroshima, c’est plus que la question de la bombe atomique. C’est une très belle ville, il y a une tradition culinaire intéressante.

La ville est prospère, avec beaucoup de commerces. Elle a été reconstruite et bien pensée, mais ils ont aussi préservé des endroits qui rappellent la bombe atomique.

Le Dôme de la bombe atomique, à Hiroshima, a résisté à l’explosion de la bombe, le 6 août 1945. Photo : Rénald Rémillard

Et c’est quand même intense, tu vois des endroits qui ont survécu à la bombe et tu te dis : mon dieu! Il y a des milliers de personnes qui sont mortes ici, et tu marches essentiellement sur les cendres de personnes qui ont été tuées instantanément.

Des différences culturelle évidentes

Je retiens du Japon son côté moderne, historique, spirituel et traditionnel.

Deux jeunes femmes japonaises marchent en kimono. Photo : iStock / Electra-K-Vasileiadou

Les Japonais sont réservés mais si on a besoin d’aide, ils vont nous aider. On doit aller vers eux et ils sont ouverts une fois qu’on les approche.

On se sent toujours en sécurité au Japon. Les vélos des gens ne sont pas verrouillés. Il y a des machines distributrices partout, et pas de graffitis dessus.

On ne sent jamais qu’on est dans un quartier où on ne devrait pas aller. On n’en a pas vus, en tout cas.

Tokyo. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Il y a un respect pour l’autorité qui est très différent de notre culture. On a vu des jeunes qui avaient un air plus rebelle, et des personnes âgées aller leur dire : non, tu ne peux pas faire telle et telle chose, et les jeunes les écoutaient. Des ados étaient appuyés contre une clôture, ils ont écouté les aînés qui sont allés leur parler. Il y a un respect pour l’autorité qui est très différent de notre culture.

Il y a d’autres façons de s’organiser, d’autres valeurs. C’est intrigant de voir comment les règles, le comportement collectif ne sont pas les mêmes, comment une société fonctionne très différemment. On voit qu’il y a d’autres modèles, même si ce n’est pas blanc et noir, meilleur ou pire.