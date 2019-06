Sauver l'église de Fournier en organisant des visites

Des résidents de Fournier, dans l'est ontarien, s'unissent pour sauver leur église. Des visites guidées sont organisées par l'Amicale de l'église Saint-Bernard depuis trois mois pour que cet édifice vieux de 133 ans ne tombe pas dans l'oubli.

Parmi la vingtaine de personnes présentes, Jean Clermont, retraité, a fait le déplacement.

Souvent, lorsque j'allais à Ottawa, je passais devant cette belle église à Fournier et je me disais : "Oh, j'aimerais tant la visiter un jour" , raconte-t-il.

Jean Clermont, résident de Vankleek Hill, a effectué une visite de l'église Saint-Bernard, à Fournier. Photo : Radio-Canada

J'ai été épaté par l'intérieur , poursuit-il. Ça serait vraiment scandaleux si l'archidiocèse d'Ottawa décidait de la détruire.

Avec ces visites, l'Amicale souhaite faire connaître les joyaux que l'église abrite.

Nous avons consulté des experts en arts religieux, et ils nous ont dit : "Vous avez un joyau ici". Et nous prenons le temps de détailler quels sont ces joyaux , explique Michel-André Lavergne, porte-parole du groupe.

Agrandir l’image L'église de la paroisse Saint-Bernard est menacée de fermeture (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Je n'ai aucune hésitation à dire que c'est l'une des plus belles églises de l'Ontario français , assure pour sa part Michel Prévost, président de la Société de l'histoire de l'Outaouais.

Le village voisin de Saint-Isidore inaugurera sa nouvelle église dans les prochains mois. Elle remplace celle qui a brûlé en 2016.

Une église est en construction dans le village de Saint-Isidore. Photo : Radio-Canada

L'archidiocèse d'Ottawa compte ensuite fusionner les deux paroisses, ce qui laisse entendre que l'église Saint-Bernard pourrait fermer.

Ceux qui veulent sauver l'église Saint-Bernard déplorent la décision du conseil municipal de La Nation, qui a voté contre une désignation patrimoniale de l'édifice en mars 2018.

En plus d'être un lieu de prière et patrimonial, il s'agit d'un lieu de rencontre pour les résidents du village, qui ont perdu leur école, leurs commerces et leur presbytère.

L'archidiocèse d'Ottawa tranchera sur l'avenir de l'église d'ici trois ans.

