Une semaine en Toscane avec Louis St-Cyr

Louis St-Cyr, Liette Préjet et leurs enfants Sara et Philippe qui étaient alors adolescents, ont séjourné en Italie à l’été 2015 et passé une semaine en Toscane. « C’est une expérience que nos enfants ont vraiment adorée et nous, on a vraiment profité de nos vacances avec eux ».

On avait plusieurs amis qui étaient passés par l’Italie. C’était sur notrebucket list et c’était aussi la première fois qu’on amenait les enfants à l’extérieur du Canada, à part le Mexique.

On avait épuisé les endroits du Canada qu’on voulait voir, on était allés partout, des Îles de la Madeleine à Tofino. On avait voulu attendre qu’ils soient plus vieux pour les amener en Europe, et à cet âge-là, quand ils avaient 13 et 16 ans, ça valait la peine.

Cour intérieure de la maison où Louis St-Cyr et sa famille ont séjourné pendant une semaine en Toscane. Photo : Louis St-Cyr

Se préparer

On avait trois semaines et donc on se disait : essayons d’en voir le plus possible. C’est un peu ce qui a guidé notre séjour.

Moi je suis un “rechercheux” sur le web, j’aime ça, avant de partir, voir où on a envie d’aller. Je suis aussi un “planifieux”; on avait tout réservé à l’avance.

Et comme on n’aime pas les hôtels, on utilise le site VRBO.

VRBO pour “vacation rental by owner”, j’adore. J’ai réservé tout ce voyage avec ça.

Visiter : le charme des régions plus éloignées

On aime voyager, mais on aime les petits endroits.

On a adoré Rome. Quand tu vas à Rome et que tu marches autour du Colisée, c’est quelque chose. Philippe se souvient de tout, il a vraiment aimé ça. Les enfants ont adoré et nous on a vraiment eu du plaisir avec eux.

On a passé trois jours à Rome, mais en même temps, pour moi c’est aussi dans les petits villages, les régions éloignées que ça se passe.

T’atterris dans les grands centres et tu pars de là le plus vite que tu peux.

On avait prévu quatre jours à Cinque-Terre, mais on en a fait trois et c’était assez. C’est magnifique, mais aussi très touristique.

Ca vaut plus la peine de rester longtemps sur la côte amalfitaine. C’est un des plus beaux endroits au monde!

Positano est un village à flanc de montagne sur la côte amalfitaine, dans le sud de l’Italie. Photo : Louis St-Cyr

Plan de vacances Semaine 1 : Venise, Cinque-Terre et Rome

Semaine 2 : la Toscane, ses villages et Florence; location d’une voiture pour cette semaine

Semaine 3 : Rome et la côte amalfitaine

Se loger : un accueil formidable

À Rome, j’avais trouvé un super appartement avec deux chambres à coucher au Vatican. On ne connaissait pas Rome et le propriétaire de l’appart qu’on louait est venu nous chercher à la gare.

Quel accueil!!

Il y a ce beau grand monsieur à moustache qui ne parlait pas un mot d’anglais mais qui a amené sa petite-fille avec lui pour qu’on puisse communiquer.

En Toscane, je suis tombé sur cette superbe maison.

On peut trouver des renseignements en ligne sur la propriété Borgo Dei Fondi louée par Louis St-Cyr. Photo : Louis St-Cyr

Le prix était très raisonnable. C’est une maison de ferme vieille de plus de 200 ans, au bout d’un rang mais à 15 minutes de Sienne dans la profonde Toscane, avec des cyprès, et les gens!! Encore une fois, le propriétaire est une espèce d’excentrique super gentil, avec qui on est restés en contact d’ailleurs. On a eu un super bel accueil avec une belle bouteille de vin qui nous attendait.

Sur la côte amalfitaine, on a habité à la Casa Celeste, c’est comme un gîte. La dame avait 88 ans, elle était à moitié aveugle, elle nous faisait des croissants frais le matin avec du café et des fruits. On se sentait chez grand-maman!

À Positano, le vue de la Casa Celeste donne sur la montagne et la mer. Photo : Louis St-Cyr

Voyager et se faire des amis

En Toscane, on s’est pris d’amitié avec des Bretons, Bruno et Marie, qui séjournaient avec leur fille à la maison de ferme où on logeait. La maison était divisée en trois appartements.

Il y avait aussi Linda et Allistair, des gens de Cambridge en Angleterre.

On partait chacun de notre côté le jour et de temps à autre, le soir, on se faisait des bouffes dehors et chacun amenait quelque chose. J’avais l’impression d’être dans un film de Fellini!

Ces repas à l’extérieur, avec la nappe blanche sur la table, et ce paysage de la Toscane... Le bonheur, c’est les gens que tu rencontres.

La vie est douce en vacances, en Toscane. Photo : Louis St-Cyr

Bruno et Marie ont une maison d’été à Saint-Briac, et ils nous ont dit "venez, venez, venez", alors on est allés. Les Britanniques ont une maison dans le sud de la France, à Hérépian, et ils nous l’ont louée aussi.

L’année qui a suivi notre voyage en Toscane, on a donc visité Marie et Bruno en Bretagne, puis on est allés près de Montpellier, dans un petit village au milieu de nulle part, la petite maison rose adorable. Et on a revu des gens avec qui on avait bu du Proseco en Toscane!!

Les meilleurs souvenirs de tous ces beaux voyages c’est les gens. Marie et Bruno, on souhaite de tout coeur qu’ils viennent nous visiter un jour.

Sillonner la Toscane dans une petite Fiat

Cette voiture est la Fiat louée par Louis St-Cyr, avec laquelle il a sillonné les routes de la Toscane. Photo : Louis St-Cyr

Le village de Sienne est assez central en Toscane. De là, tu peux aller à Florence.

On avait loué une petite Fiat. Il y a des routes super cute, des petites routes où tu roules tranquillement, tu regardes, c’est valloneux, c’est beau, et là, oups! tu tombes sur ces beaux villages à flanc de montagne.

Le village de Montepulciano a été un de nos coups de coeur.

À 15 minutes de chez nous, au bout d’un autre rang, il y avait un resto. Tout était en plein air, la cuisine, le feu de bois. Les gens du coin vont manger là, ça ne coûtait rien! Manger une bonne pizza sur le four à bois et prendre un verre de vin du producteur juste à côté. C’est fantastique, on est assis dehors à une table avec une belle petite nappe et les Italiens sont là. On est les seuls touristes et ils sont contents qu’on soit là, mais en même temps it’s no big deal. On y est allés deux fois!

Dans ce resto en plein air, la cuisine au four à bois est au centre du menu. Photo : Louis St-Cyr

4 constats sur la Toscane Une voiture est utile pour la mobilité que ça apporte.

Avoir un pied-à-terre. Un endroit où revenir tous les soirs, c’est utile et agréable.

Se laisser du temps pour improviser. Être organisé, mais pas trop non plus. Se laisser le temps de continuer sur la route quand il y a plus de GPS, être curieux, c’est aussi important.

Parler aux gens. C’est là qu’on te dit : va là, va voir ça, va manger là. On n’est pas gênés, Liette et moi, parler aux gens ça permet de faire des rencontres.

La Toscane, j’ai hâte d’y retourner. Mais le prochain voyage, ce sera le Portugal.