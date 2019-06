La Saint-Jean-Baptiste célébrée partout au Bas-Saint-Laurent

Des dizaines d’événements incluant feux d'artifices, spectacles et feux de joie ont lieu dimanche et lundi dans diverses municipalités, incluant notamment Sainte-Flavie, Les Hauteurs, Grand-Métis, Saint-Donat, Sainte-Luce, Saint-Gabriel et Mont-Joli.

Dans les villes de la région, les traditions québécoises, comme les danses en ligne, sont particulièrement à l'honneur cette année.

Le bois est déjà prêt pour le feu de joie de la fête nationale, qui se tiendra sur la plage de Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Rimouski

À Rimouski, les festivités ont débuté dimanche matin au Site historique de la maison Lamontagne. Pour l’occasion, une forge inspirée de celles utilisées au 18e siècle a été aménagée sur le site.

Robert Bourgeois, forgeron et vulgarisateur, est également sur le site pour partager son savoir-faire avec le public. Le groupe de musique traditionnelle La Queue du Loup est à l’horaire à 14 h.

Les festivités se poursuivront en soirée au parc Beauséjour, avec des prestations de plusieurs artistes à partir de 20 h 30, dont le groupe Tord-Vis et Claude Cormier.

Une soirée de danse en ligne aura également lieu au 254 rue Saint-Germain Est à 19 h 30. Ces soirées dansantes auront également lieu tout l’été à Rimouski, tous les deuxièmes et derniers dimanches du mois.

Claude Cormier fera une prestation lors du grand spectacle au parc Beauséjour de Rimouski, dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Mathieu Berger

Rivière-du-Loup

À Rivière-du-Loup, différentes activités ont lieu tout au long de la journée de dimanche au parc du Campus-et-de-la-Cité, incluant une course, des jeux gonflables et du maquillage pour les enfants.

Les artistes Jimmy Rouleau et Benoit Murray offrent également une ambiance musicale dans le parc.

Le grand spectacle commencera à 20 h dimanche, et comptera sur la présence d’artistes tels que Kourage, le groupe Le retour du Vintage, ainsi que de Luc Dufour et Hubert Cotton.

Les Louperivois pourront également profiter du traditionnel rendez-vous de la grande tablée, qui aura lieu sous le chapiteau du parc du Campus-et-de-la-Cité, lundi.

Les célébrations de la fête nationale 2019 se feront sous le thème des traditions québécoises. Photo : Société nationale de l'Est du Québec

La Pocatière

La soirée du 23 juin débutera avec une activité de danse sociale au Centre Bombardier, à 20 h.

Les festivités se poursuivront au Site récréatif, sur le boulevard Desrochers, à partir de 21 h. Des feux d’artifice et un feu de joie sont notamment au programme.

Une fête nationale plus verte

Les régions du Québec révisent actuellement leurs pratiques afin de rendre les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste plus écologiques.

Pour la première fois cette année, des gobelets réutilisables seront prêtés au Bic en échange d’une consigne. À Rimouski, les boissons seront vendues dans des verres compostables.

Toute la programmation des activités dans la région du Bas-Saint-Laurent est disponible sur le site Internet de la fête nationale (Nouvelle fenêtre) .