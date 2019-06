Des festivités à la tonne en Gaspésie et aux Îles pour la Saint-Jean

La Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine fête en grand la Saint-Jean en invitant la chanteuse Laurence Jalbert à interpréter ses plus grands succès, dans le cadre du Festival de Petit-Cap, à Gaspé.

En entrevue à l’émission Bon pied bonne heure vendredi, l’artiste originaire de Rivière-au-Renard affirme que la Saint-Jean représente pour elle la fête la plus importante après Noël.

Elle promet une ambiance très festive pour le spectacle de dimanche soir :

Depuis une dizaine d’années, j’ai totalement assumé la country en moi, une musique heureuse et qui ne demande rien de plus qu’on la chante de tout son cœur pis qu’on s’installe devant le monde à taper des pieds, à taper des mains et à danser.

Laurence Jalbert