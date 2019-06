Calgary sera l’hôte du Congrès mondial du pétrole de 2023

Il aura fallu la tenue de quatre votes avant d’en arriver à la décision du Conseil mondial du pétrole lors d’une rencontre qui avait lieu en Russie.

La ville albertaine se battait contre les candidatures de Bakou en Azerbaïdjan, Astana au Kazakhstan, Dubaï aux Émirats arabes unis et Buenos Aires en Argentine. Lors du dernier vote, Calgary l'a remporté de justesse contre Bakou dans un vote de 21-20 en faveur du Canada.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par le maire de Calgary, Naheed Nenshi et le président canadien du Conseil mondial du pétrole, Denis Painchaud.

La ville estime que la tenue de l'événement va engendrer des retombées économiques d'environ 65 millions de dollars.

L’événement est organisé tous les trois ans et est le plus grand rassemblement international de l’industrie pétrolière et gazière.

Calgary a été l’hôte de l’événement en 2000. Environ 2 500 personnes représentant 97 pays y avaient participé.

La métropole albertaine avait soumis sa candidature pour recevoir l’événement de 2020, mais avait perdu contre la ville de Houston au Texas qui accueillera le congrès mondial du pétrole en décembre 2020. Environ 10 000 personnes y sont attendues.