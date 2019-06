Une fête à la Fourche dimanche pour la semaine du vélo

La fête, qui débute à 11 h et se terminera vers 16 h, offre aux cyclistes l’occasion de se rencontrer et d’ajouter la camaraderie aux plaisirs de rouler dans les rues de Winnipeg. On peut aussi y obtenir une mise au point de son vélo, écouter de la musique et assister à des épreuves amicales, comme un concours de vitesse pour changer le pneu de son vélo.

Tout au long de la semaine, une douzaine d’événements ont été organisés pour la sixième année consécutive afin de promouvoir l’usage du vélo, y compris des activités entourant la 13e journée annuelle Au boulot à vélo qui avait lieu lundi.

L’une des organisatrices de ces événements, Andraea Sartison, estime à 3000 le nombre de personnes qui ont pris part aux activités jusqu’ici.

Elle dit que le festival prend de l’ampleur avec les années et mentionne les efforts de la Ville pour accommoder les cyclistes comme l’une des raisons qui incitent les Winnipégois à se déplacer davantage à vélo.

C’est bien de voir de nouvelles pistes apparaître et des pistes cyclables désignées qui sont séparées de la chaussée , dit-elle.

Si on peut partager la route en toute sécurité et apprendre à le faire ensemble, c’est l’idéal , ajoute-t-elle.

Une étude réalisée l’an dernier estime à 20 % la proportion des répondants qui prennent leur vélo chaque jour, ou au moins quelques fois dans la semaine pour se déplacer. 35 % ont dit qu’ils utiliseraient leur vélo plus souvent si les infrastructures de Winnipeg étaient plus adéquates. Ce sondage avait été commandité par l’Association canadienne de l’automobile et Bike Winnipeg.

En 2015, le conseil municipal a adopté une stratégie qui, sur une période de 20 ans, prévoyait d’ajouter ou rénover 800 kilomètres de pistes cyclables, trottoirs, sentiers et espaces verts au coût de 334 millions de dollars.

Selon Andraea Sartison, la Ville va dans la bonne direction.

Bike Winnipeg ajoute pour sa part des activités à son programme pour rejoindre plus de personnes que les seuls cyclistes qui vont travailler à vélo. Cette année, les activités comprenaient des ateliers sur la réparation de vélos ou sur la sécurité, par exemple.