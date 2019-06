La hockeyeuse d’Inuvik, Kyra McDonald, dans une téléréalité d’APTN

Kyra McDonald a joué un rôle clé cette année dans son équipe, Team North, lors du championnat national autochtone de hockey. Elle a marqué le premier but du tournoi, en a compté sept en une seule journée et a été nommée meilleure joueuse du championnat.

L’émission Hit the Ice d'APTN rassemble des joueuses autochtones de partout au pays afin qu’elles forment une équipe de joueuses étoiles. La production les accompagne pendant la période d’entraînement et tout au long de la saison, où elles disputent des matches contre des Américaines.

J’étais vraiment nerveuse, déclare Kyra McDonald. C’est intimidant de venir du Nord et de jouer avec toutes ces filles qui proviennent de grandes villes et de partout au pays.

Kyra McDonald, qui a grandi à Inuvik, et Kadin Copland, du Nunavut, sont les deux seules joueuses du Grand Nord dans l’émission.

La hockeyeuse dit avoir eu de la difficulté dans les premiers temps en raison de la pression. Mais une fois plus détendue, son talent est ressorti.

Au départ, j’étais tellement nerveuse, je n’étais pas à mon meilleur. Mais quand je me suis calmée et que je me suis mise à simplement jouer, je me suis sentie beaucoup mieux , dit-elle.

L’émission, qu'on peut voir en ce moment sur APTN, a été tournée l’été dernier. C’est la première saison qui laisse toute la place aux femmes, dit Kyra McDonald.

Elle se rappelle en particulier le voyage de l’équipe à Boston, au Massachusetts : c’était la première fois qu’elle jouait au hockey dans une ville américaine, ce qu’elle qualifie de moment formidable .

La joueuse confie avoir regardé l’émission depuis qu’elle est en ondes, ce qui ramène ses meilleurs souvenirs des moments passés avec son équipe.

Je suis si heureuse de l’avoir fait, dit-elle. C’était une superbe occasion. Je pense qu’on m’a davantage remarquée dans la communauté du hockey. Je peux montrer ce que je peux faire, ça m’a transformée.

Hit the Ice est diffusée les mercredis, samedis et dimanches.