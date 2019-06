Deux personnes barricadées à Gatineau : les suspects comparaîtront mardi

La Fête nationale du Québec, qui arrive lundi, cause un certain délai puisque les tribunaux ne siègent pas cette journée-là, en raison du congé férié et chômé.

Le bureau des enquêtes du SPVG doit rencontrer les suspects en journée, dimanche, pour fins d'interrogation.

Les deux suspects, un homme et une femme, s’étaient barricadés dans une maison du boulevard d'Europe, à Gatineau, dès 4 h 30 samedi matin. Ils en sont sortis menottés vers 18 h 10.

Les autorités avaient établi un vaste périmètre de sécurité, évacué des résidences du secteur et fermé des tronçons de rues. La situation est revenue à la normale vers 19 h, ont affirmé les policiers, dimanche matin.

Tout aurait commencé à la suite d'un vol qualifié survenu devant un dépanneur de la rue Fortier, dans le secteur de Hull, peu après 21 h 40 vendredi, a précisé l'inspecteur Steve Dessureault du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), samedi.

Un individu lié à ce vol se serait par la suite enfermé dans une résidence du boulevard d'Europe.