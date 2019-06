Dons de sang : pas que pour les humains!

Tous les mois, la clinique pour animaux du Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) tient une collecte de sang pour chiens. Pour la première fois, l’organisme Dogs with Wings a participé à l’événement.

Au total 10 labradors et labradors retrievers de l’organisme qui entraîne des chiens d’assistance, ont fait un don de sang à la banque de sang canadienne pour animaux.

Nous pensions que nos chiens seraient d’excellents candidats. Nous travaillons avec eux pour qu’ils soient habitués à être touchés et qu’ils n’aient pas peur des vétérinaires , indique la directrice de Dogs with Wings, Doreen Slessor.

Le chien Nut est récompensé après avoir fait un don de sang à la banque de sang canadienne pour animaux. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

La clinique animale de NAIT Northern Alberta Institute of Technology tient des collectes de sang deux fois par mois, sauf en juillet. Les candidats doivent être des chiens en bonne santé, pesant plus de 25 kilos, qui sont âgés d’un à huit ans et dont la vaccination est à jour.

Environ 450 grammes de sang sont collectés de l’animal, une quantité similaire à ce qui est collecté chez l’humain. Un chien peut faire un don tous les trois mois.

Le sang ainsi collecté pourra être utilisé par les vétérinaires de partout au pays.

Comme c’est le cas pour les médecins avec les humains, y a de nombreuses occasions où un vétérinaire pourrait avoir besoin de sang, par exemple pour faire une chirurgie ou pour traiter un chien qui a le cancer , explique la vétérinaire Elaine Degrandpre.

La banque de sang canadienne pour animaux peut expédier le précieux liquide rapidement, pouvant même parfois assurer que le sang sera rendu à destination le lendemain de la commande.

Elaine Degrandpre rappelle que la demande est plus grande que l’offre. Elle encourage donc les propriétaires de chiens qui répondent aux critères de s’inscrire pour la prochaine collecte qui aura lieu le 24 août.

Avec des informations de CBC