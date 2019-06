Incendie à Cowansville: la population se mobilise pour venir en aide à la famille démunie

Je voyais un ombre orange qui montait de plus en plus et je savais que c’était du feu. Je suis allée réveiller mon frère et ma soeur. Abel Paquet-Losier

La famille de deux adultes et huit enfants n’était pas assurée. Une campagne de sociofinancement sur Facebook a été lancée pour leur venir en aide. L’objectif est de recueillir 10 000 $.

« Du linge, des jouets, ont en a reçu à la tonne. Les gens sont vraiment généreux. Présentement, le besoin le plus urgent est d’essayer d’avoir un peu d’argent, pour qu’on puisse acheter des lits et le matériel nécessaire », demande Jean-Pierre Rousseau, un ami de la famille.

Deux adultes et six enfants résidaient dans la seconde maison touchée. Un adulte et un enfant, qui n’étaient pas présents durant l’incendie, occupaient la résidence partiellement ravagée. Tous bénéficient de l’aide de la Croix-Rouge.

Une friteuse à l’origine du brasier

Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Cowansville confirme que l’incendie est accidentel et qu’il a été causé par une friteuse.

À notre arrivée, ça brûlait vraiment fort [...] la propagation de l’incendie s’est faite tellement vite. On était là en 12 minutes, et c’était déjà un incendie d’une grande ampleur , explique Gilles Deschamps.

La trentaine de pompiers a combattu les flammes pendant près de dix heures, tentant de protéger le jumelé voisin.