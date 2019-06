Un violent incendie met à la rue 20 personnes, dont 15 enfants

L’incendie a pris naissance dans la cuisine d’une résidence vers 00 h 30 samedi. La cause est accidentelle, ce serait une friteuse qui aurait parti le feu , a indiqué le directeur du Service de sécurité incendie de Cowansville, Gilles Deschamps.

L’incendie s’est propagé par l’extérieur, puis a monté au toit et dans la maison d'à côté parce que ce sont des maisons en rangées, a ajouté Gilles Deschamps. Une troisième maison était impliquée à notre arrivée. Deux des maisons sont des pertes totales; on a enrayé la propagation dans la troisième.

À notre arrivée, ça brûlait vraiment fort [...] la propagation de l’incendie s’est faite tellement vite. On était là en 12minutes, et c’était déjà un incendie d’une grande ampleur. Gilles Deschamps, directeur du Service de sécurité incendie de Cowansville

Un bébé a été incommodé par la fumée et a été transporté à l’hôpital.

Une trentaine de pompiers de Cowansville, de Dunham, de Bromont et de Sutton ont combattu les flammes.

L’aide s’organise

Une famille de deux adultes et huit enfants habitait l’une des maisons. Deux adultes et six enfants résidaient dans la seconde. Un adulte et un enfant, qui n’étaient pas présents durant l’incendie, occupaient la maison partiellement ravagée. Tous bénéficient de l’aide de la Croix-Rouge.

Une campagne de sociofinancement sur Facebook a été lancée pour venir en aide à la famille de huit enfants qui n’a pas d’assurance. L’objectif est de recueillir 10 000 $.