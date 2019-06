La vache à Maillotte finaliste des prix Caseus 

La fromagerie de La Sarre sera d'ailleurs la seule représentante de la région au concours cette année.

En tout, 58 des meilleurs fromages du Québec, provenant de 28 fromageries sont dans la course et les lauréats seront dévoilés le 11 septembre à Québec.

Un jury de 22 spécialistes a participé à l'évaluation de 169 fromages.

Les juges prennent en compte l'apparence du fromage, sa texture, sa saveur et son odeur.

Le directeur d'Usine chez Fromagerie La Vache à Maillotte, Jacquelin Sévigny, est fier de faire partie de la liste des finalistes.

On en a quand même envoyé 4 fromages, c'est le seul qui était retenu parmi la liste, dit-il. Celui-là, le Du-Charme, c'est la première fois qu'on le présente, et déjà il se classe parmi les finalistes. On est très content. Ça veut dire que même si on développe d'autres produits, on est capable d'en faire de bons.

Il affirme que son entreprise prend en considération les avis des juges pour améliorer la qualité de ses fromages.

« Voir l'un de ses fromages parmi les finalistes est une grande marque de reconnaissance de son savoir-faire. C'est également une excellente façon de se distinguer de ses concurrents et de se faire connaître des consommateurs », a dit pour sa part le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Pierre Dufour, dans un communiqué.

L'an passé, la région était représentée par Fromage au Village et La Vache à Maillotte.

Fromage au Village de Lorrainvile a obtenu un prix grâce à son fromage Le Cœur du Village.