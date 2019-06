Repêchage : les Devils du New Jersey choisissent Graeme Clarke des 67 d’Ottawa

L’attaquant âgé de 18 ans et originaire d’Ottawa, Graeme Clarke, a été choisi en troisième ronde au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), 80e au total, par les Devils du New Jersey. Cela fait de lui le joueur ottavien ayant été repêché le plus tôt.

Clarke a affirmé avoir fait de grands pas en avant pendant sa dernière saison auprès des 67 d’Ottawa, qui évoluent dans la Ligue de hockey de l’Ontario.

L’attaquant a compté 23 buts et accumulé 34 points au cours de la saison régulière des 67. Il a engrangé 14 points supplémentaires pendant les séries éliminatoires.

Pendant la deuxième moitié de la saison, j’étais bien rodé et je pouvais avoir plus de temps de glace dans un rôle plus important , a-t-il dit. Je vais continuer de faire ça et j’espère que ça me permettra de jouer avec les Devils dans un avenir rapproché .

Dans une déclaration faite sur Twitter, l’entraîneur-chef de la formation ottavienne, André Tourigny, s’est dit très fier de Clarke.

Graeme Clarke n’a pas été le premier des 67 à être repêché, toutefois. Son coéquipier russe, Nikita Okhotyuk, a été sélectionné une ronde plus tôt, lui aussi par les Devils du New Jersey.