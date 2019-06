La fête nationale du Québec célébrée en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec

24 villes et villages des deux régions vont organiser des festivités à cette occasion.

Pour la première fois, la Société nationale des Québécois (SNQ) de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a choisi Lebel-sur-Quévillon pour recevoir la fête régionale dimanche.

Le directeur général de l'organisme, Daniel Laurendeau, espère pouvoir attirer plus de jeunes.

Il y a des fêtes familiales parce qu'on encourage beaucoup [la participation] des jeunes [à notre fête]. Daniel Laurendeau, le directeur régional de la SNQ

Cette année, on a fait quelque chose de particulier, dit-il. Parce qu'avant, ça prenait seulement une ville de 10 000 habitants et plus pour faire la fête, c'était un règlement que nous imposait le gouvernement. Maintenant on a cassé ça donc ça nous permet de faire la fête dans le Nord-du-Québec. On n'a jamais eu de fête nationale dans le Nord-du-Québec et cette année [c'est là où] ça va avoir lieu.

À Lebel-sur-Quévillon, il y aura notamment des spectacles musicaux, des feux d'artifice et un immense feu pour la St-Jean-Baptiste.