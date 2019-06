Polyfonik 2019 : Sympa César remporte le grand prix du jury

La salle était comble et debout à l’annonce des derniers résultats. Sympa César a reçu son prix du jury des mains de France Levasseur-Ouimet, célèbre dramaturge et professeure franco-albertaine.

Celui qui avait déjà participé à Polyfonik en 2016 était ému samedi soir à l'Unithéâtre de La Cité francophone d’Edmonton.

« C’est une merveille, je n’y crois même pas… c’est un honneur d’avoir été avec ces artistes incroyables et renommés », a-t-il confié quelques minutes après sa victoire.

« Depuis longtemps, je me résignais à l’écriture, mais maintenant je veux miser sur plus de musique et plus de scène, c’est maintenant que ça se passe. »

Peu d'hésitation chez le jury

Le doute n’a pas eu le temps de s’installer chez les trois juges, selon Stéphanie Blais, du groupe Post Script. Cette ancienne lauréate de Polyfonik faisait partie du jury pour la première fois.

C'est la confiance sur scène de Sympa César qui aurait convaincu les trois juges de Polyfonik 2019. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

« On a choisi la personne qu’on sentait la plus prête à faire Chant’Ouest et Granby », a-t-elle expliqué après la remise des prix.

« Sympa César a beaucoup de confiance dans ses chansons et dans son écriture. On a hâte de voir ce qu’il va faire dans les prochaines années. »

Un prix pour Érik Ringuette

Cette année, trois anciens Polyfoniciens et une nouvelle Polyfonicienne s'affrontaient dans cette compétition : Renelle Roy, lauréate 2003, Sympa César, lauréat 2016, Érik Ringuette, lauréat 2017, et Isabelle Cliche.

Érik Ringuette, originaire de Bonnyville, a gagné le prix Ronald Tremblay dans la catégorie chanson primée.

C'était la première participation d'Isabelle Cliche (debout) à Polyfonik. L'écriture de chansons est une nouvelle expérience pour elle, qui a plutôt l'habitude d'écrire des spectacles d'humour. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Isabelle Cliche, elle, n’a aucun titre à rapporter chez elle, mais n’est pas déçue. « Je suis très contente de l’expérience. C’est certain que je le referai, peut-être dans cinq ans. »