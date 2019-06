Des danseurs de tous âges au spectacle de flamenco à Saskatoon

Les élèves ont présenté des chorégraphies pratiquées pendant l'année en fonction de leur âge et de leur niveau.

C'était d'ailleurs la première fois que la compagnie de danse Flamenco Borealis Music & Dance offre des cours à de jeunes enfants. La cofondatrice et professeure, Lina Kazan, se dit fière d’avoir relevé ce défi et soutient que les enfants l’étaient aussi.

« Les enfants sont très contents d’être ici aujourd’hui et de présenter leur travail. Ils ont fait un grand effort cette année, » s’enthousiasme-t-elle.

Lina Kazan souligne qu’elle veut continuer à offrir des cours à des jeunes. Selon elle, le flamenco est un art qui peut leur être bénéfique, mais qui reste toujours si peu connu à Saskatoon.

[Le flamenco] est riche comme art pour l’expression individuelle, donc c’est super important pour les petits [et] les adolescents. Ça donne beaucoup d’estime en soi. Lina Kazan, cofondatrice de Flamenco Borealis Music & Dance et professeure de danse.

Lina Kazan lors de sa propre chorégraphie à la fin du spectacle de danse de fin d'année de Flamenco Borealis. Photo : Radio-Canada

Elle affirme qu’en plus, cet art représente un bon exercice physique.

Lina Kazan a bon espoir de pouvoir agrandir le programme de danse pour les enfants et les adolescents. « Il y a [une] demande pour ce genre d’activité [et] j’aimerais attirer plus de jeunes à ce type de danse. »

La prochaine session de cours de danse commence début octobre.