L’avenir des festivités de la Saint-Jean dans le Nord de l’Ontario

Le Grand Sudbury pourrait devenir l’endroit de prédilection pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste dans le Nord de l’Ontario, selon des acteurs de la francophonie locale, notamment en raison l’ouverture en 2020 de la nouvelle Place des Arts et de la fin des grandes festivités à Kapuskasing, plus au nord.

La présidente du comité organisateur de la Saint-Jean de Sudbury, Lyse Lamothe, souhaite attirer les Franco-Ontariens d’un peu partout en région.

Si les gens veulent fêter une Saint-Jean et que ça ne se passe pas chez vous, venez-vous-en à Sudbury, on vous attend à bras ouverts. Lyse Lamothe, présidente du comité organisateur de la Saint-Jean de Sudbury

On ne veut pas enlever personne de Kapuskasing, et on leur souhaite qu’un jour ça va revenir , ajoute-t-elle en référence à la fin du Festival de la St-Jean dans cette ville sous sa forme actuelle.

Un nouveau lieu rassembleur

L’ouverture de la nouvelle Place des Arts de Sudbury, à la fin de 2020, permettra aux francophones d’avoir un lieu de rencontre, explique son directeur général, Léo Therrien.

Léo Therrien a été choisi comme premier directeur général de la Place des Arts du Grand Sudbury. Photo : La Place des Arts

Avec la Place des Arts, on va avoir la Saint-Jean tous les jours, maintenant à Sudbury , affirme M. Therrien.

Ça veut dire une place pour les francophones de se rencontrer, de s’organiser, de planifier toutes sortes d’activités ensemble. Léo Therrien, directeur général de la Place des Arts de Sudbury

La construction de la Place des Arts commencera cet été, alors que certains travaux de préparation du terrain ont déjà eu lieu.