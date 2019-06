Funérailles de Gerry Rochon, la mémoire du sport en Mauricie

Des funérailles à l'image de Gerry Rochon : sobres et divertissantes. C'est de cette façon que certains de ses proches et amis ont qualifié la cérémonie qui s'est tenue dans une église remplie.

Souvent considéré comme une encyclopédie vivante, Gerry Rochon est décédé la semaine dernière des suites d'un cancer.

Je l'ai connu pendant 37 ans, parce que c'était un frère d'attache pour moi, un frère de cœur. Nous, on se parlait à chaque semaine, on s'appelait. Ce que je retiens de lui, d'abord c'est son intelligence, parce que c'est hors de tout doute une force exceptionnelle. Mais aussi sa capacité d'être un humain à temps plein , souligne Carol Kane, amie du défunt.

Tour à tour, des proches se sont succédé pour lui rendre un dernier hommage.

C'était un personnage extraordinaire. C'était plus que mon cousin, c'était mon meilleur ami , affirme Lawrence Dufresne.

Gerry Rochon était un féru de sport et était doté d'une mémoire phénoménale pour les statistiques sportives. Photo : Radio-Canada

L'implication de Gerry Rochon au Grand Prix de Trois-Rivières lui a conféré le titre d'ambassadeur pour sa ville.

C'était un ambassadeur de deux façons. Bien sûr, auprès de l'ensemble de la province où il parlait abondamment de Trois-Rivières et du Grand Prix. Mais c'était aussi quelqu'un ici que chacun consultait à toute heure du jour et de la nuit, je me risquerais à dire, parce que Gerry Rochon c'était une personne qui était toujours disponible pour parler de sa ville , affirme le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

D'ailleurs, l'organisation du Grand Prix rendra hommage à son défunt collègue, mais les détails n'ont pas encore été dévoilés.

Gerry laisse une grande place. Ça fait à peine une semaine qu'il est parti et déjà nous-autres au bureau, on l'a cherché. Cette semaine, je devais faire une compilation de statistiques et je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais juste à décrocher le téléphone et à appeler chez Gerry puis : "Ouais, ouais, ouais, je te donne ça" , relate le directeur général du Grand prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère.

Pour les proches de Gerry Rochon, s'il n'oubliait à peu près rien, ceux qui le connaissaient le porteront toujours dans leur cœur.