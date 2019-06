Après la pluie, Swift Current lance son Festival de cerfs-volants

Les festivaliers peuvent manoeuvrer leurs engins dans le ciel jusqu'à dimanche de 10 h à 17 h. Il y a également des activités pour les enfants et les familles, dont un labyrinthe en balles de foins.

Le site au-dessus duquel flottent les cerfs-volants est plus élevé que les autres terrains de la ville, ce qui a réduit le débit d’eau mardi, explique Sheri Florizone, la directrice du festival : « On est revenu le matin. Tout avait pratiquement séché et l'on a pu continuer de travailler. »

C'est gratuit

Le président de l’Association des cerfs-volants des Philippines, Orlando Ongkingco, y participe aussi en soulignant qu'il aime faire voler ces engins depuis son enfance. « [Le cerf-volant], c’est comme un oiseau. Lorsqu’on est un petit garçon, contrôler quelque chose avec un fil, c’est magique », dit-il en rappelant que cette activité est prisée en Asie.

Accéder au festival est gratuit. Il est conseillé d’amener une chaise pour observer confortablement les ballets dans le ciel.