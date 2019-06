Les Jets choisissent le Finlandais Ville Heinola

Le joueur de 18 ans a pris part à 34 parties comme membre de l’équipe finlandaise Rauman Lukko la saison dernière. En saison régulière, il a compté deux buts en plus de se voir accorder 12 passes. Il a aussi un but et une aide pendant les séries éliminatoires.

Les Jets ont bien failli ne pas pouvoir faire de choix en première ronde cette année après que le directeur général ait échangé ce choix aux Rangers de New York contre le joueur de centre Kevin Haydes.

Les Jets ont toutefois repris ce choix de première ronde plus tôt cette semaine dans une transaction qui a envoyé le défenseur Jacob Trouba aux Rangers.

L’équipe a terminé la saison régulière en terminant deuxième dans la division centrale, mais a été éliminé en première ronde des séries par les Blues de Saint-Louis.

Ville Heinola est le premier de quatre choix que l’équipe aura la chance de faire pendant ce repêchage.