Saviez-vous que ces 5 films et séries ont été tournés à Hamilton?

Alors que l'établissement d'un nouveau studio pour les tournages cinématographiques et télévisuels est annoncé dans la ville de l'acier, retour sur des tournages marquants d'une industrie de plus en plus florissante depuis quelques années.

Aeon Studio Group (ASG) a déclaré mardi avoir signé un protocole d'accord ratifié par le conseil municipal qui définit le cadre commercial pour l'achat et la vente des terrains appartenant à la ville, au centre-ville de Hamilton, en Ontario.

Le Hamilton Studio District, présenté comme un projet de conception, production et diffusion doit comprendre un espace de production, des studios de postproduction, d'animation et d'effets visuels, un centre de formation, des immeubles de bureaux et bien plus.

L'un des cofondateurs d'ASG, a déclaré que le plan est qu'un studio soit en place dès l'été prochain. Il pourrait s'écouler de cinq à 20 ans avant que le projet ne soit pleinement achevé, a déclaré Robbie David.

Mais Hamilton n'a pas attendu l'arrivée de ce nouveau studio pour développer son industrie cinématographique.

De 2017 à 2018 uniquement, la municipalité a connu une augmentation de 50 % des permis de tournage de films. Un total de 811 permis ont été délivrés l'an dernier.

Voici donc cinq films ou séries que vous ignoriez probablement qu'ils avaient été tournés à Hamilton.

