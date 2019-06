Une pétition pour convaincre Kawhi Leonard de rester avec les Raptors

Le « Superfan » des Raptors, Nav Bhatia et le maire de Toronto, John Tory, demandent aux Torontois de ne pas déranger le joueur vedette Kawhi Leonard pendant qu’il réfléchit à son avenir et de plutôt signer une pétition pour l’encourager à continuer sa carrière dans la Ville Reine.

MM. Bhatia et Tory, ainsi que Mohamad Fakih, le fondateur de Paramount Foods, ont lancé la pétition en ligne lors d’une conférence de presse tenue samedi matin.

Le site, kawhiushouldstay.com, permet aux supporteurs d’écrire un message à Kawhi Leonard, que Nav Bhatia a promis de transmettre au joueur.

Nav Bhatia et le maire de Toronto, John Tory, demandent aux Torontois de montrer leur soutien à Kawhi Leonard tout en respectant sa vie privée. Photo : CBC/Yanjun Li

C’est une façon de faire en sorte que Kawhi Leonard reste à Toronto, mais à la manière de Toronto , a déclaré M. Tory.

Une pétition est une façon tranquille de soutenir Leonard, a-t-il ajouté, tout en lui permettant d’explorer la ville pendant la saison morte.

Le parcours de championnat des Raptors s’est terminé lundi par un défilé d’une heure dans les rues de la ville, le tout couronné par un rassemblement au Nathan Phillips Square.

Depuis, Kawhi Leonard a été repéré dans toute la ville, y compris dans des restaurants et lors d’un match des Blue Jays au Centre Rogers. (On ne sait pas encore s’il a profité de la promotion Ka-wine and Dine qui lui offre un repas gratuit dans les restaurants participants.)

Kawhi Leonard a assisté jeudi à un match des Blue Jays contre les Angels de Los Angeles. Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Nous ne lui donnons pas l’espace qu’il mérite , a déclaré Nav Bhatia, ajoutant qu’il comprenait l’excitation des partisans.

Il leur demande de ne pas demander d’autographes ou de photos à Kawhi Leonard s’ils le voient en ville. Il leur suggère plutôt de le féliciter et de le remercier pour le premier championnat des Raptors et de continuer leur chemin.