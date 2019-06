Un jeune homme disparaît dans la rivière Jacques-Cartier

Le jeune homme se trouvait avec des amis dans le secteur appelé les Galets, près d'un barrage d'Hydro-Québec.

La victime aurait sauté du barrage et ne serait pas remontée à la surface , précise le Service incendie et sauvetage de Pont-Rouge. Il aurait ensuite été emporté par le courant.

La Sûreté du Québec (SQ) et les pompiers de Pont-Rouge sont sur les lieux. L'assistance de l'équipe nautique de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a aussi été demandée.

La rivière Jacques-Cartier Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le débit est très élevé présentement, mais les gens viennent se baigner quand même [...] et malheureusement un accident est arrivé aujourd’hui. Vincent Couvrette, directeur du Service incendie et sauvetage de Pont-Rouge

On a une dizaine de pompiers de la Ville de Pont-Rouge sur place avec quatre ou cinq plongeurs de la Sûreté du Québec et ils sont en train de s’installer pour procéder aux recherches de la victime près du barrage, au niveau des turbines , précise le directeur du Service incendie et sauvetage de Pont-Rouge, Vincent Couvrette.

Il ajoute qu'il s'agit d'une opération exceptionnelle et qu'un tel incident n'a pas été enregistré au cours des dix dernières années à cet endroit.

L'accès au site est présentement fermé au public. Un poste de commandement a été érigé samedi en soirée.

Un lieu dangereux

L'incident est survenu vers 13 h. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Plusieurs jeunes rencontrés sur place affirment que le courant est très puissant en ce début d'été.

On prend des précautions, on ne saute pas à ce moment-là, on attend que ce soit plus calme , affirme William Dupont, qui vient très souvent avec ses amis.

Selon la sécurité publique de Pont-Rouge, il s'agit d'un lieu dangereux.

Sincèrement, c'est un lieu qu'il faut être téméraire pour aller là. On ne veut pas que les gens aillent se baigner, mais malheureusement, le terrain ne nous appartient pas, ça appartient au gouvernement , souligne le responsable Mario Dupont.

Les noyades sont plus nombreuses cette année que l'an dernier. Déjà 19 noyades ont été recensées en date du 17 juin par la Société de sauvetage, alors qu'il y en avait 13 à pareille date en 2018.