Les pieds dans l'eau à la nouvelle plage de Verdun

Le beau temps étant de la partie, plus de 200 personnes se faisaient dorer sur le sable ou clapotaient dans l’eau samedi midi.

L’espace de 1400 mètres carrés peut accueillir un maximum de 400 baigneurs.

En plus de la plage, protégée par une digue de roches érigée pour permettre la baignade en eau calme, un mur d’escalade et une aire de jeux pour les enfants ont aussi été aménagés.

Pour ce qui est de la baignade, les plus craintifs peuvent utiliser sans frais des vestes de flottaison individuelles.

Des travaux restent à faire

Les travaux d’aménagement du site ne sont cependant pas terminés. Celui-ci ressemble toujours à un chantier par endroits.

De la machinerie lourde est par exemple toujours sur place, et la piste cyclable est partiellement obstruée.

Il reste également à parfaire l’aménagement paysager et à finir de couler la descente en béton pour poussettes et fauteuils roulants. On attend pour cela une baisse du niveau du fleuve.

Par ailleurs, bien que des cabines de bain soient disponibles, les toilettes publiques ne le sont toujours pas.

La plage avait été inaugurée officiellement jeudi par les autorités municipales et la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

On ignore encore à quel moment les citoyens pourront se baigner dans le Vieux-Port de Montréal, au quai de l’Horloge, et à Pointe-aux-Trembles, dans l’est de la ville, deux projets qui devraient voir le jour dans les prochaines années.