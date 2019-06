Une nouvelle controverse vient toutefois teinter les festivités : le départ soudain du bras droit du premier ministre, Dean French, vendredi, dans la foulée d’allégations de népotisme.

Certains au sein du caucus conservateur ont confié à Radio-Canada qu’ils se sentent soulagés de voir le chef de cabinet démissionner.

Il semblerait que M. French avait une très grande mainmise sur la direction politique du parti et qu’il s'attendait à ce que les membres du caucus respectent très fortement la ligne de parti. Plusieurs membres du caucus et du cabinet s'étaient sentis plus ou moins muselés.

Stéphanie Chouinard, politologue