50 ans pour les courses de stock-car de Beaudry

Chaque année, l'événement attire des dizaines de passionnés de course automobile de partout en Abitibi-Témiscamingue, explique Francis Béland du comité organisateur.

Il n'y a pas vraiment rien de spécial parce que toutes les années on donne un bon show, en partant, dit-il. Mais cette année, ça fait cinquante ans, ce qui fait qu'on n'essaye pas nécessairement de fêter en grand. On essaye de faire une belle piste, de belles courses, et puis qu'on ait une belle journée.

Il y a plein de coureurs, je n'ai pas le nombre exact de coureurs qu'on a, mais on doit être alentour de 150, 160 coureurs. Francis Béland, membre du comité organisateur

Le Stock car de Beaudry continue d'attirer des spectateurs et des coureurs de tous âges.

Parmi les participants, Bruno Wurtz, 79 ans, un passionné de courses de stock-car.

J'ai commencé à Montréal j'avais quoi, 19, 20 [ans], à peu près. Je fais ça parce que j'aime ça. Quand tu gagnes tant mieux, sinon ce n'est pas pire que ça, c'est la vie , dit le septuagénaire.

L'événement attire environ 2500 spectateurs chaque année.